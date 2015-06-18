أسماء نجوم السياسة وكرة القدم تختفى من سوق "تمر رمضان" بالإسماعيلية

اختفت أسماء الفنانين ومشاهير السياسة والرياضة من سوق التمور المصرية، بعد أن ظلت لسنوات، تسيطر على التجارة فى أيام الرواج خلال الفترة التى تسبق شهر رمضان من كل عام.

هذا العام استعادت التمور أسماءها التقليدية، بعد أن فقد المصريون مزاجهم السياسى، واختفى رونق الأندية الرياضية بتعثر مسابقات كرة القدم، وهو ما يعكس تغيرا لافتا فى مزاج المصريين هذا العام وأيضا تأثير موجة الغلاء التى طالت مختلف نواحى الحياة.

مع قدوم شهر شعبان من كل عام ترتفع رايات التجار فى سوق التمور الرئيسى بحى المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية ولبيع السلعة الأساسية والطعام الأول للصائمين فى شهر رمضان، وكان البائعون يتبارون فى ابتكار أسماء جديدة للتمور ودائما ما تحل الأسماء اللامعة للسياسيين أو لاعبى الكرة المشهورين على أجود التمور "السكوتى والملكابى".

عبد الرحمن المالح شاب يعمل كبائع فى محل لتجارة العطارة ويخصص فترة رمضان لبيع التمور والمكسرات، يقول: "للمرة الأولى منذ سنوات يحافظ البلح على أسمائه التقليدية ففى كل عام اعتاد التجار على إطلاق أسماء بحسب الحالة السائدة فى البلاد ففى العامين الماضيين انتشر بلح "تمرد" و"تجرد" و"مرسى" و"السيسى" كما شهدت أعوام سابقه انتشار أسماء هايفة ونانسى وغيرهم من النجوم.

ويضيف: "أسعار التمور والمكسرات أصبحت غير منطقية، وارتفعت بنسبة 40% عن العام الماضى، فأحد المكسرات المفضلة فى رمضان "عين الجمل" وصل سعر الكيلو منها إلى 180 جنيها فيما كان سعره العام الماضى 130 جنيها فقط العام الماضى، وأسعار قمر الدين ارتفعت ووصل سعر المنتج المحلى إلى 15 جنيها و30 جنيها للمنتج السورى.

ويبرر عبد الرحمن تراجع قمر الدين السورى إلى أن عدد من السوريين الذين انتقلوا للحياة فى مصر بسبب الحرب فى سوريا، عملوا فى مصانع محلية مما أدى إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالياميش المستورد.

ويقول عبد الرحمن: "أسعار البلح هذا العام لم تشهد زيادة كبيرة ولكنها تعتبر مرتفعة عن العام الماضى فأسعار التمر تتراوح بين 8 جنيه إلى 35 جنيه بحسب النوع المطلوب".

تاجر آخر يدعى مصطفى بمنطقة السوق التجارى بمصر القديمة، يقول إن العام الحالى يعانى ركودا فى بيع الياميش بسبب ارتفاع الأسعار.

ويقول: "نحمد الله على أن أسعار التمر تعتبر رخيصة رغم ارتفاع تكلفة النقل التى رفعت أسعاره على المواطنين.

ويضيف، "نضطر إلى إضافة جنيهان على سعر كيلو التمر الأساسى بسبب ارتفاع قيمة نقل البضائع حسب سعر الوقود وفرض رسوم إضافية لمرور السيارات بالطرق السريعة".



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تاجر يجهز عرض التمور بشارع تجارى



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البلح يعرض بأسمائه التقليدية بعدما تراجع مزاج الرياضة والسياسة



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أسعار البلح ارتفعت بقيمة 15% عن العام الماضى



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أزمة الدولار رفعت سعر الياميش بقيمة 40% تقريبا



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مواطن يقف أمام محل لعرض التمور



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كميات الياميش أقل من الأعوام الماضية بسبب قلة الاستيراد



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محل يعرض كميات أقل من الياميش مقابل البلح



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بائع يرفع عينة من البلح



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طفل يساوى البلح على الجوالات لعرضه



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طفلان يتعاونان على ضبط البلح أمام الزبائن



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بائع أمام محله



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مشترى يتحدث مع بائع أمام الياميش