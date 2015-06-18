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محافظ بورسعيد يطالب بتشديد الرقابة على شركات النظافة بحى الزهور والمناخ

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محافظ بورسعيد يطالب بتشديد الرقابة على شركات النظافة بحى الزهور والمناخ محافظ بورسعيد يطالب بتشديد الرقابة على شركات النظافة بحى الزهور والمناخ
أكد محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين أمين أنه أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بالتصدى لظاهرة المواشى التى تجوب الشوارع والميادين وتعرقل حركة المرور وتوقيع الغرامات، التى وافق عليها المجلس التنفيذى فى جلسته الأخيرة .

وقال المحافظ إنه تفقد أعمال منظومة النظافة والصرف الصحى وشدد بتكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على مستوى الأداء لشركات النظافة بحى الزهور والمناخ، ورفع كل المخالفات التى تضر بالبيئة وبصحة المواطن.

كما أكد المحافظ بأنه أصدر تعليمات بحل كل المشكلات التى تواجه المواطن والتنسيق مع القائمين على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتطهير الشبكات والبالوعات بالشوارع والميادين.

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مصر 365