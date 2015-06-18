6 فوائد للتمر.. أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان وعلاج الاكتئاب

يعتبر التمر من أهم مكونات ياميش رمضان وهناك بعض الكثير من الدول الإسلامية والعربية تفضل الإفطار عليه سنة للرسول الكريم، وأيضا لفوائده المتعددة وقد يستخدم التمر الطرى فى الإفطار والذى يفضله دول الخليج أو التمر الجاف بعد نقعه فى الماء والذى يفضله المصريون، حيث يعتبر من المشروبات المفضله فى رمضان بل من المشروبات الشعبية، نظرا لرخص سعره مقارنة بغيره من أنواع الياميش الأخرى.

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية فوائد التمر كثيرة وتكمن قوته فى تنظيف الجهاز الهضمى قبل تناول وجبة الإفطار كما أنه ينشط القولون وينظم حركته ويحميه من الالتهابات والسرطان ويقى من حدوث الإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الألياف ولذلك فهو ملين مثالى خاصة فى حالات البواسير.

كما أن احتواء التمر على الماغنسيوم يجعله مثاليا فى علاج الاكتئاب كما أنه مضاد قوى للالتهاب والآلام الروماتزمية.

وأشار أن بعض الدراسات أكدت أن التمر يقلل مضاعفات أمراض القلب والزهايمر ويحمى عضلة القلب ويقويها كما أنه غذاء مثالى لمرضى الأنيميا وهشاشة العظام لاحتوائه على نسبة لا بأس بها من الكالسيوم والحديد، موضحا أن وجود المعادن والفيتامينات فى التمر يجعله مثاليا للمرضعات لأنه يزيد من إفراز اللبن ويزيد من قيمته الغذائية كما أنه يعوض الحديد المفقود بعد الولادة.

وأكد أنه من أفضل النصائح وقدوة برسولنا الكريم هو الإفطار على التمر لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات الأحادية سهلة الهضم والتى تصل للدم بسرعة عاليه فيعوض السعرات الحرارية المفقودة فى الصيام، فيستعيد جسم الصائم نشاطه وحيويته بسرعة، كما أن البلح يحتوى على نسبه عالية من البوتاسيوم وهو عنصر ضرورى لتوازن كمية الماء الموزعة فى خلايا الجسم كما أن التمر ينبه الجهاز الهضمى ويعيد نشاطه بالتدريج بعد صيام يوم طويل ويساعد على سهولة الإخراج .

ويحذر الدكتور مصيلحى من الإكثار منة فى مرضى السكر فبعض الدراسات أثبتت أن الإكثار من التمر قد يسبب ارتفاعا مفاجئا لنسبة السكر فى الدم، فيجب عدم الإكثار منه عند مرضى السكر كما أن وجود أنواع مكشوفة فى الأسواق يجعله وسطا ملائما لنمو البكتيريا والميكروبات فيجب غسيله جيدا قبل تناوله إذا كان غير مغلفا كما أن بعض الدراسات أكدت أنه قد يزيد من انقباضات الرحم فى الجرعات الكبيرة، فعلى الحوامل عدم الإكثار منه خاصة إذا كان الحمل غير ثابت.