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مئات المقدسيين يشاركون فى فعاليات مختلفة احتفالا بحلول شهر رمضان بفلسطين

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مئات المقدسيين يشاركون فى فعاليات مختلفة احتفالا بحلول شهر رمضان بفلسطين مئات المقدسيين يشاركون فى فعاليات مختلفة احتفالا بحلول شهر رمضان بفلسطين
شارك مئات المقدسيين، مساء الأربعاء، فى فعاليات ترفيهية سبقت مسيرة إنارة "فوانيس رمضان"، انطلقت من باب العامود وسط القدس المحتلة وصولا للمسجد الأقصى المبارك.

وحمل المشاركون الفوانيس والشموع، ورددوا هتافات وأناشيد دينية احتفالاً بحلول شهر رمضان، وذلك وسط اكتساء باب العامود بزينة الشهر الفضيل.

وقال مدير عام الأوقاف الإسلامية فى القدس عزام الخطيب إنه تم العمل على عدة مسارات لاستقبال المصلين، منها المسار الدينى بتأمين الدروس الدينية والوعظ والارشاد للمصلين الوافدين للأقصى للتركيز على الجانب الدينى والروحى للشهر الفضيل، إلى جانب المسار الصحى حيث تتعاون حوالى 8 مؤسسات صحية لإسعاف المصلين أو الوقوف على أى حالة قد تطرأ فى أيام الشهر الفضيل، خاصة الجُمع المتوقع أن تضم مئات آلاف المصلين، عدا عن الإشراف على جودة حملات تقديم وجبات الإفطار خلال الشهر الكريم وغيره.

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