إحالة طبيب المتسبب فى إصابة الطفل محمد بغرغرينة فى العضو الذكرى للتحقيق

استجابة لما نشر فى موقع اليوم السابع بعنوان (كارثة إهمال طبى جديد بالإسكندرية) بتاريخ 13/ 6/2015 لحالة الطفل محمد إكرامى المصاب بغرغرينة بالعضو الذكرى والمهدد بالبتر، أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا رسميا، أكدت فيه وقف الطبيب الذى قام بإجراء العملية مع تحويله للتحقيق بمعرفة النيابة، كما أشار بيان المحافظة إلى أنه تم رعايه وعلاج الطفل على نفقة المستشفى.

وقال بيان المحافظة، إن والد الطفل محمد إكرامى محمد تقدم إلى محافظة الإسكندرية، بشكوى بشأن وجود إهمال طبى بمستشفى سبورتنج بالإسكندرية أثناء عمليه فتق أجريت لابنه وأدت إلى حدوث غرغرينة بالعضو الذكرى، حيث تم التواصل بين المحافظة والدكتور محمود الكسبانى مدير التأمين الصحى والدكتور أيمن كامل مدير المستشفى.

>وأفاد الدكتور أيمن كامل مدير المستشفى، بأنه تم إجراء عملية فتق يوم 18/5/2015 وحدثت بعض المضاعفات بعد العملية من تورم كيس الصفن وزرقة أعلى العضو، والطفل الآن يتماثل للشفاء من هذه المضاعفات وبحالة صحية جيدة ولا يوجد أى آثار على العضو الذكرى والجلد بحالة طبيعية، كما تم متابعة الطفل بواسطة الدكتور محمد عبد العظيم استشارى جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبى والدكتور صابر وهيب استشارى جراحة الأطفال بجامعة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور محمود الكسبانى مدير التأمين الصحى أنه أجرى فحصا طبيا شاملا لحالة الطفل يوم الأربعاء الموافق 10/6/2015 من خلال الدكتور صابر وهيب استشارى جراحة الأطفال ورئيس قسم جامعة الإسكندرية، وأفاد أن هناك تحسنا فى الحالة بشكل ملحوظ ولن تحتاج فى المستقبل إلى تدخل جراحى، وأنه لن يتم بتر العضو الذكرى وأن الطفل سيكون تحت الرعاية لمدة 4 أسابيع لحين الرجوع إلى وضعه الطبيعى، كما أشار الكسبانى إلى أنه تم وقف الطبيب الذى قام بإجراء العملية مع تحويله للتحقيق بمعرفة النيابة.

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