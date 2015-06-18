أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الأمن يدعو إلى حل سلمى للأزمة الليبية

Google+ Print
مجلس الأمن يدعو إلى حل سلمى للأزمة الليبية مجلس الأمن يدعو إلى حل سلمى للأزمة الليبية
دعا مجلس الأمن الدولى أطراف الأزمة الليبية إلى التوصل سريعا إلى تسوية تنهى الأزمة السياسية فى البلاد.

وحث المجلس جميع المشاركين فى الحوار السياسى الليبى "بقوة" على "النظر بشكل إيجابى" إلى مقترحات فى المسودة الرابعة لاتفاق سياسى أفرزته أحدث جولة من المحادثات التى تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وشدد مجلس الأمن على أنه لن يكون هناك حل عسكرى للأزمة الليبية التى تفاقمت فى الأشهر الأخيرة إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل معمر القذافى فى 2011 .

وتتسبب الانقسامات الداخلية والحرب المفتوحة بين الفصائل المتناحرة إلى الزج بالبلاد إلى شفا انهيار سياسى واقتصادى.

وقال المجلس إن التوصل إلى اتفاق سياسى يؤدى إلى تشكيل "حكومة وفاق وطنى، يعد أمرا محوريا فى إنهاء الصراع ومواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365