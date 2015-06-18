مجلس الأمن يدعو إلى حل سلمى للأزمة الليبية

دعا مجلس الأمن الدولى أطراف الأزمة الليبية إلى التوصل سريعا إلى تسوية تنهى الأزمة السياسية فى البلاد.

وحث المجلس جميع المشاركين فى الحوار السياسى الليبى "بقوة" على "النظر بشكل إيجابى" إلى مقترحات فى المسودة الرابعة لاتفاق سياسى أفرزته أحدث جولة من المحادثات التى تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وشدد مجلس الأمن على أنه لن يكون هناك حل عسكرى للأزمة الليبية التى تفاقمت فى الأشهر الأخيرة إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل معمر القذافى فى 2011 .

وتتسبب الانقسامات الداخلية والحرب المفتوحة بين الفصائل المتناحرة إلى الزج بالبلاد إلى شفا انهيار سياسى واقتصادى.

وقال المجلس إن التوصل إلى اتفاق سياسى يؤدى إلى تشكيل "حكومة وفاق وطنى، يعد أمرا محوريا فى إنهاء الصراع ومواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد.