ولي العهد يدشن الخطة التنفيذية لإستراتيجية الجوازات ومشروع هوية مقيم

دشن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الخطة التنفيذية لاستراتيجية الجوازات آلياً ومشروع هوية مقيم.

حضر التدشين مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومدير الإدارة العامة للتطوير الإداري العقيد دكتور صالح المربع والمساعد لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد السعد وعدد من منسوبي المديرية العامة للجوازات.

وسيتم تغيير مسمى (رخصة إقامة) إلى "هوية مقيم" وتتميز هذه الهوية بأن مدة صلاحيتها خمس سنوات يتم تجديدها آلياً (سنة أو سنتين) ويمكن الاستفسار عن المدة المتبقية من الإقامة آلياً عبر موقع الخدمات الإلكترونية للجوازات بحيث لا يكون هناك حاجة لطباعة الهوية عند تجديدها وسيتم البدء بإصدار هوية مقيم اعتباراً من تاريخ 1/1/1437 تزامناً مع تجهيز جميع الوسائل اللازمة والتي تمكن رجال الأمن في الميدان أو الإدارات والجهات الحكومية والخاصة من معرفة تاريخ انتهاء الإقامة.

كما تم إلزام الشركات والمؤسسات بالبريد السعودي (واصل) بإيصال الوثائق اعتباراً من تاريخ 1/11/1436ه والبدء في إلزام الأفراد (المواطنين والمقيمين) بالبريد (واصل) لإيصال الوثائق إليهم أيضا اعتباراً من تاريخ ١/١/١٤٣٧ وفي جانب الخطة التنفيذية لإستراتيجية الجوازات، قدم العقيد المربع استعراضا لبعض الجوانب المهمة للخطة وأهدافها الرئيسية. كما استعرض مدير إدارة التخطيط المقدم طارق العتيبي كامل تفاصيل الخطة التنفيذية. وتمكّن الخطة التنفيذية لاستراتيجية القطاع القيادات من مراقبة ومتابعة الخطوات والنشاطات التي تمت على الخطة مما يساعد في تقييم الأداء ومعرفة المراحل التي توصلت اليها ونشاطاتها ومشروعاتها ومبادراتها ويشرف على تنفيذ ذلك مكتب إدارة الإستراتيجية بالجوازات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي لتحقيق مبدأ الإدارة الإلكترونية التي تسعى وزارة الداخلية إلى نشره بين القطاعات الأمنية الأخرى في مجال الخطط.