إحباط «مخطط إرهابي» في سيناء

أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس بأنه تم إحباط "عمل إرهابي كبير" ومقتل سبعة مسلحين.

وأوضح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه وردت معلومات استخباراتية مؤكدة من أحد العناصر المتعاونة تفيد بقيام العناصر الإرهابية بنقل كمية من الأسلحة المختلفة والمواد المتفجرة من قرية المهدية بمركز ومدينة رفح إلى قرية المقاطعة بمركز ومدينة الشيخ زويد، تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابى ضخم ضد عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء.

وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات "تم تنفيذ ضربة استباقية للعناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل سبعة إرهابيين وتدمير مخزنين للأسلحة والمتفجرات".

من جهة أخرى، قتل شرطي مصري واصيب اربعة بجروح أمس في انفجار قنبلة لدى عبور آليتهم في شمال سيناء، على ما افاد مسؤولون في الشرطة واجهزة الطوارئ.

وقال المسؤولون ان الهجوم وقع في العريش كبرى مدن شمال سيناء موضحين انه نتج عن عبوة تم تفجيرها عن بعد لدى مرور الية مصفحة للشرطة.

وقتل ضابط في الشرطة واصيب اربعة شرطيين بجروح، بحسب المصادر.

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، كثفت مجموعات متطرفة هجماتها على قوات الامن، وتقول السلطات ان هجمات المتطرفين اسفرت عن مقتل اكثر من 500 شرطي وجندي ولاسيما في شمال سيناء منذ 2013 كما استهدفت بعض الاعتداءات شرطيين وجنودا في القاهرة ودلتا النيل.