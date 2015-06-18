الفارس مديراً عاماً لمؤسسة الصوامع.. والحميدان نائباً لوزير العمل

صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 233
التاريخ: 30 / 8 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 25 / 3 / 1392ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مديراً عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 234
التاريخ: 30 / 8 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ/ أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان نائباً لوزير العمل بالمرتبة الممتازة.
إعفاء مدير جامعة شقراء ونائب وزير الاقتصاد من منصبيهما
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 235
التاريخ: 30 / 8 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 139) بتاريخ 2 / 6 / 1434ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الدكتور/ خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد مدير جامعة شقراء من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ / 236
التاريخ: 30 / 8 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 203) بتاريخ 10 / 9 / 1434ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الأستاذ/ محمد بن صالح بن راشد الدهام نائب وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه بناءً على طلبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماد وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.