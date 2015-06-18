الفارس مديراً عاماً لمؤسسة الصوامع.. والحميدان نائباً لوزير العمل

صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 233

التاريخ: 30 / 8 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 25 / 3 / 1392ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مديراً عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 234

التاريخ: 30 / 8 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ/ أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان نائباً لوزير العمل بالمرتبة الممتازة.

إعفاء مدير جامعة شقراء ونائب وزير الاقتصاد من منصبيهما

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 235

التاريخ: 30 / 8 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 139) بتاريخ 2 / 6 / 1434ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور/ خالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد مدير جامعة شقراء من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 236

التاريخ: 30 / 8 / 1436ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 203) بتاريخ 10 / 9 / 1434ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ/ محمد بن صالح بن راشد الدهام نائب وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماد وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.