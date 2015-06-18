ولي ولي العهد يصل روسيا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية روسيا الاتحادية مساء أمس في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - واستجابةً لدعوة الحكومة الروسية.

وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله مطار بولكفا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وزير الطاقة الروسي والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر ورئيس الشؤون الخارجية لمدينة سان بطرسبورغ وسفير خادم الحرمين لدى روسيا عبدالرحمن الرسي.

ويضم الوفد الرسمي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي ووزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس الاستخبارات خالد الحميدان وعدد من المسؤولين.