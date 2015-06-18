خادم الحرمين: ماضون على النأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة إلى شعب المملكة والأشقاء المسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1436ه. وقال حفظه الله في الكلمة التي تشرف بإلقائها وزير الثقافة والإعلام:

إن ديننا دين محبة وتراحم، وتسامح، وطريقه طريق خير وصلاح وبناء، ومنهجه منهج وسطٍ وحوارٍ وألفة، يجمع ولا يفرق، ينبذ العنف والإرهاب.

نرفض التصنيف المذهبي والطائفي إدراكاً منا بمخاطره على اللحمة الوطنية

وقال خادم الحرمين إن المملكة تستشعر دائماً دورها وواجبها ومسؤولياتها تجاه الذود عن حياض هذا الدين والعمل على خدمة مصالح المسلمين قاطبة، وقد أخذت على عاتقها نشر الاعتدال في الدين، والوقوف بجانب المظلومين المقهورين وتغيث الملهوفين والمكروبين.

لا حدود لثقتنا بالمواطن وسنحاسب كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية

وأضاف: إننا ماضون على النأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية، ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي، إدراكاً منا بمخاطره على اللحمة الوطنية، ونؤكد على أن ثقتنا بالمواطن السعودي لا حدود لها، ولن نتساهل مع المقصر وسنحاسب كل من ينال من أمننا وثوابتنا الدينية والوطنية. إلى ذلك استقبل خادم الحرمين أمس وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث.

المملكة تستشعر واجبها تجاه الذود عن حياض الدين وخدمة المسلمين وإغاثة الملهوفين

وتلقى خادم الحرمين أمس اتصالات تهنئة من عدد من القادة العرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد استقبل -حفظه الله- في قصر السلام بجدة أمس أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين جاؤوا لتهنئته بشهر رمضان الكريم.