المخابز البلدية تبدأ اليوم عملها فى الثامنة صباحا وحتى الساعة 11 مساء

تبدأ المخابز البلدية، اليوم الخميس، وطوال شهر رمضان الكريم، عملها فى تمام الساعة 8 صباحًا بدلًا من 5 صباحًا وحتى 11 مساءً، باستثناء بعض الأماكن التى يكثر بها الأقباط مثل شبرا والزيتون، وذلك تلبية لرغبات المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إن وزارة التموين أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه سيتم توفير السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، بالإضافة إلى شن حملات مكثفة على السوبر ماركت ومحال الأكل والجزارة بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من صلاحية المعروض، كما سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 25% عن العام السابق.