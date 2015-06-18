"المحافظين": نستعد لتنظيم احتفالات ميدانية خلال افتتاح قناة السويس

أكد محمد أمين المتحدث باسم حزب المحافظين أن الحزب يستعد لدعم احتفالية قناة السويس من خلال العمل على التعبئة الشعبية للشارع، استعدادا لتنظيم احتفالات فى الميادين العامة بالتزامن مع حفل الافتتاح.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيحشد الشارع من خلال جولات مرشحيه للبرلمان التى سينظمها خلال شهر رمضان بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا أن الحزب تقدم لوزارة الشباب بمقترح لمشاركة شباب الحزب سيشارك فى تنظيم الحفلة.

وشدد على أن الحزب يؤمن بأهمية الحدث وضرورته فى دعم الاقتصاد فى مصر، مؤكدا على إيمانه الكامل بضرورة مساندة القوى السياسية للمشروع.

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