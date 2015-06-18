أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لا تمتنع عن وجبة السحور بحجة التخلص من الوزن الزائد

Google+ Print
لا تمتنع عن وجبة السحور بحجة التخلص من الوزن الزائد لا تمتنع عن وجبة السحور بحجة التخلص من الوزن الزائد
عند قدوم شهر رمضان المبارك قد يستغل الكثيرون هذا الشهر فى التخلص من الوزن الزائد، عن طريق الامتناع عن تناول وجبة السحور، وهذا يعد من أكثر الأشياء التى تتسبب فى الكثير من المشاكل وعدم القدرة على التخلص من الوزن بسبب اختزان الجسم للدهون والتخلص من العضل.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية الجيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية هى الأساس فى التخلص من الوزن الزائد، ولكن الحرمان من تناول الطعام يعد مؤشرا خاطئا فى التخلص من الوزن الزائد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الصيام فى فصل الصيف وأيضا عدد ساعته الكثيرة تعد مؤشرا لضعف قدرة الجسم فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب عدم قدرة الجسم على حرق بشكل جيد، وذلك يرجع إلى تناول وجبتين فى اليوم هما الإفطار والسحور .

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه فى حالة إلغاء وجبة السحور يتسبب فى هدم البروتين فى الجسم مما يجعل الشخص يفقد الوزن الجيد أى العضل ويحتفظ بالوزن السيئ "الدهون"، ولذلك يجب أن يتناول الصائم وجبة السحور الغنية بالخضراوات والبروتين النباتى أى الفول أو العدس، وتجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، فهذا يزيد من حرق الدهون داخل الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم