لا تمتنع عن وجبة السحور بحجة التخلص من الوزن الزائد

عند قدوم شهر رمضان المبارك قد يستغل الكثيرون هذا الشهر فى التخلص من الوزن الزائد، عن طريق الامتناع عن تناول وجبة السحور، وهذا يعد من أكثر الأشياء التى تتسبب فى الكثير من المشاكل وعدم القدرة على التخلص من الوزن بسبب اختزان الجسم للدهون والتخلص من العضل.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية الجيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية هى الأساس فى التخلص من الوزن الزائد، ولكن الحرمان من تناول الطعام يعد مؤشرا خاطئا فى التخلص من الوزن الزائد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الصيام فى فصل الصيف وأيضا عدد ساعته الكثيرة تعد مؤشرا لضعف قدرة الجسم فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب عدم قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل جيد، وذلك يرجع إلى تناول وجبتين فى اليوم هما الإفطار والسحور .

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه فى حالة إلغاء وجبة السحور يتسبب فى هدم البروتين فى الجسم مما يجعل الشخص يفقد الوزن الجيد أى العضل ويحتفظ بالوزن السيئ "الدهون"، ولذلك يجب أن يتناول الصائم وجبة السحور الغنية بالخضراوات والبروتين النباتى أى الفول أو العدس، وتجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، فهذا يزيد من حرق الدهون داخل الجسم.