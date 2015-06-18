قاتل شقيقه بشبرا: "أنا مش ندمان لأنى لم أتحمل رؤيته يشتم أمى"

"أنا مش ندمان إنى قتلت أخويا علشان ما اتحملتش أشوفه بيشتم أمى فقتلته بالسكين"، بتلك الكلمات بدأ سائق التوك توك المتهم بقتل شقيقه الأصغر، والذى لم يبلغ من عمره 14 عاما باعترافات تفصيلية، حول قيامه بقتل شقيقه داخل منزلهم بمدينة شبرا الخيمة.

وقال المتهم ويدعى "أحمد م ص" – 20 سنة – أمام الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة: "بعدما انتهيت من عملى على التوك توك الخاص بى عدت إلى منزلنا وجلست مع أمى نتناول الطعام، وأثناء ذلك حضر شقيقى الأصغر محمود وطلب من أمى نقودا، وعندما رفضت ظل يسبها ويشتمها فقمت بجذبه لمنعه من الاعتداء عليها فقام بالأمساك بى ولم أشعر بنفسى إلا وأنا أمسك بسكين المطبخ وسددت له طعنتين فى جانبه الأيسر، وبعدها قمت بخنقه بإيشارب حتى أتأكد أنه فارق الحياة وبعدها تركت الشقة وهربت حتى تم ضبطى".

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا بمقتل الطفل "محمود م ص" – 14 سنة – داخل شقته، وبانتقال رجال المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة تبين أن الجثة بها طعنتين فى الجانب الشمال، وعلى الفور أمر اللواء عرفة حمزة بسرعة كشف غموض الجريمة.

وأكدت تحريات المباحث أن شقيق المجنى عليه ويدعى "أحمد" قام بقتله بالسكين وخنقه بإيشارب بسبب إهانة المجنى عليه لأمه وتركه جثة هامدة، وفر هاربا وباستئذان النيابة العامة تم إعداد كمين لضبط المتهم وتمكن النقيبين محمد الجمل ومصطفى هاشم المراغى من القبض عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات اعترف تفصيليا بارتكابه للجريمة، وأنه قام بقتل شقيقه عندما شاهده يقوم بإهانة أمه.

- حبس سائق قتل شقيقه الأصغر بالسكين بسبب إهانته لأمه فى شبرا الخيمة