هانى المسيرى: الإسكندرية ستستضيف مؤتمرا اقتصاديا عالميا أكتوبر المقبل

قال محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، إن المحافظة ستستضيف مؤتمرا اقتصاديا هاما خلال شهر أكتوبر المقبل على غرار المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المسيرى في تصريح له- أن هذا المؤتمر ستشارك فيه العديد من الدول الأجنبية، وأن أهم المشروعات التي سيناقشها إنشاء مشروعى "المدينة الطبية" و"أليكس نورث" ، مضيفا: أن مشروع إنشاء المدينة الطبية سيوفر دخلا كبيرا.

ولفت المسيرى إلى أن مشروع المدينة الطبية يمثل أهمية كبرى، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الأردن تمتلك مدينة مماثلة توفر دخلا "هائلا" ، كما يجرى حاليا إنشاء مرسى لليخوت بميناء الإسكندرية، وهناك آخر قائم بسان ستيفانو بشرق المدينة.