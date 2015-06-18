تجديد حبس شاب 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعات تكفيرية وإرهابية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس المتهم خالد عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكان قد أمر عمرو بدير رئيس نيابة الزيتون، بحبس المتهم، والذى تم القبض عليه، بتهمة الانضمام إلى جماعة تكفيرية إرهابية 4 أيام على ذمة التحقيق. وعثر بحوزة المتهم فى أثناء القبض عليه، كمبيوتر يحمل ملفات خاصة بالعناصر الإرهابية كأنصار بيت المقدس وتنظيم داعش الإرهابى، ووجهت النيابة للمتهم تهما منها حيازة ملفات تضر الدولة، وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابى.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6509 لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.