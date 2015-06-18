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محبوس احتياطيا يقطع شرايين يديه بالخانكة

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محبوس احتياطيا يقطع شرايين يديه بالخانكة محبوس احتياطيا يقطع شرايين يديه بالخانكة
شهد حجز مركز شرطة الخانكة قيام مسجون محبوس احتياطيا بكسر اللمبة الخاصة بالحجز وإحداث إصابته بقطع بالساعد الأيمن والأيسر.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين قيام "عادل .س.م"، 39 سنة، والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 5942 إدارى المركز لسنة 2015 "قتل" بكسر اللمبة الخاصة بالحجز وإحداث إصابته بقطع بالساعد الأيمن والأيسر.

وعقب تقنين الإجراءات تم نقل المسجون لمستشفى الخانكة بصحبة الحراسة اللازمة، وتم تحويله لمستشفى الحسين الجامعى وتم حجزه بها وورد التقرير الطبى ليفيد بإصابته بجرح قطعى باليد اليسرى واشتباه قطع بالشرايين والأعصاب، وتم تعيين الحراسة اللازمة على المسجون المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13 أحوال مركز الخانكة لسنة 2015، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365