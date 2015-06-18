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أمن الإسكندرية يلقى القبض على "السكران" وبحوزته 40 ألف قرص مخدر

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أمن الإسكندرية يلقى القبض على "السكران" وبحوزته 40 ألف قرص مخدر أمن الإسكندرية يلقى القبض على "السكران" وبحوزته 40 ألف قرص مخدر
تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف العميد عصام رشدى والمقدم شهاب السيسى من ضبط "وليد.م" وشهرته "السكران" وسيدة، بحوزتهما 40 ألف قرص مخدر "تامول 225" و"ترامادول"، ومبلغ مالى وسيارة، حيث تم ضبطهما فى أحد الأكمنة التى أعدت لهما.

واعترف المتهمان أمام اللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، بحيازتهما للأقراص بقصد الاتجار، والسيارة لتخزين المخدر المضبوط، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، فأحالهما اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية للنيابة.

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