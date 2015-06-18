مبيض محارة يتهم مسن بالمعاش بالتعدى جنسيا على طفلته فى الخانكة

تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث الخانكة بلاغا من مبيض محارة يتهم فيه مسنا بالمعاش بالتعدى جنسيا على نجلته والتى لم يتعد عمرها 8 سنوات.

وأخطر العقيد حسام أبو جبة مأمور مركز الخانكة اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية بتقديم "محمد. ص.م"، 35 سنة، مبيض محارة، بلاغا يتهم فيه المدعو "ضاحى.م.أ"، 63 سنة، بالمعاش، بالتعدى جنسياً على نجلته الطفلة "ملك" 8 سنوات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، واتهم أهل الشاكى بالتعدى عليه بالضرب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 26 أحوال قسم الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.