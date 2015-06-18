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تكثيف الحملات التموينية على أسواق الشرقية خلال شهر رمضان

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تكثيف الحملات التموينية على أسواق الشرقية خلال شهر رمضان تكثيف الحملات التموينية على أسواق الشرقية خلال شهر رمضان
أكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ونبه المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإضفاء لمسة جمالية على الشوارع والميادين الرئيسية لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام الشهر الكريم والتنبيه على أصحاب الشوادر الخاصة ببيع السلع الرمضانية واللحوم بعدم غلق الشوارع ببضاعتهم أمام المارة والسيارات حتى لا تتسبب فى أحداث اختناقات مرورية داخل المدن.

كما شدد المحافظ على مدير مديرية الصحة بالشرقية بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والمنتجات الغذائية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

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مصر 365