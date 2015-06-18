أنشطة ثقافية مختلفة على مسارح أسوان فى رمضان

تنظم محافظة أسوان بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافى العديد من الأنشطة الثقافية والدينية والفكرية والفنية المختلفة على مختلف مسارح الهيئة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة ومحافظ أسوان مصطفى يسرى والتى سوف تبدأ من 6 رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم .

وقال محمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان إن بداية رمضان ستشهد تنظيم أسبوع ثقافى و16 محاضرة تتناول العديد من الموضوعات والقضايا الهامة والتى منها أثر رمضان فى تغيير سلوك الفرد ودور العلم فى نهضة المجتمع والتحذير من الفتن وبيان سبل النجاة منها، بالإضافة إلى أخلاق الصائم وأهمية إتقان العمل علاوة على أهم العادات والتقاليد والسنن المتبعة فى رمضان .

وأوضح أنه فى نفس السياق سوف يتم تنظيم 5 حفلات للإنشاد الدينى و6 أمسيات أدبية وشعرية، كما سيتم تنظيم 7 ورش فنية وحرف بيئية، علاوة على تنظيم 7 عروض موسيقية ومسرحية وكورال للأطفال والعديد من المسابقات الفنية والثقافية والدينية والتى على رأسها مسابقات تحفيظ القرآن الكريم لجميع الأعمار السنية، كما سيتم أيضا تنظيم معرض دائم بحديقة قصر الثقافة بأسوان لعرض جميع منتجات الورش الفنية التى سيتم تنظيمها بالقصر خلال الشهر الكريم.

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