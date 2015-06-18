أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للنساء.. تعرفى على أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية

Google+ Print
للنساء.. تعرفى على أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية للنساء.. تعرفى على أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية
هناك عدد من الأعراض الشائعة، التى تظهر على المرأة قبل وأثناء الدورة الشهرية، ومن أشهر تلك الأعراض زيادة الوزن، والتى يوضح أسبابها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة .

أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية


>يوضح عطية أن الفترة التى تسبق الدورة الشهرية، يتعرض خلالها جسم المرأة للعديد من التغيرات الناتجة عن اضطراب الهرمونات الأنثوية.

والسبب الذى يؤدى لزيادة الوزن فى تلك الفترة يرجع إلى زيادة نسبة هرمون الأنوثة، والذى يؤدى بدورة إلى احتباس كميات كبيرة من الماء فى الجسم.

وهو ما ينتج عنه زيادة ملحوظة فى الوزن، تتراوح بين واحد إلى ثلاثة كيلوجرامات.

متى ينخفض الوزن الزائد نتيجة الدورة الشهرية.


>وعن الفترة التى يبقى الجسم محتفظا فيها بتلك الزيادة، فيوضح عطية أن زيادة الوزن غالبا ما تحدث خلال الأسبوع السابق للدورة الشهرية، وتستمر حتى اليوم الأول من بداية الدورة.

ومنذ اليوم الثانى تبدأ هرمونات الأنوثة فى الانتظام إلى حد كبير، وهو ما يعمل على تخلص الجسم من كميات الماء التى خزنت به فى الفترة السابقة، ليعود الجسم إلى وضعه الطبيعى مع نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثالث للدورة الشهرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365