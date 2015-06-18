للنساء.. تعرفى على أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية

أسباب زيادة الوزن قبل الدورة الشهرية

هناك عدد من الأعراض الشائعة، التى تظهر على المرأة قبل وأثناء الدورة الشهرية، ومن أشهر تلك الأعراض زيادة الوزن، والتى يوضح أسبابها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة .>يوضح عطية أن الفترة التى تسبق الدورة الشهرية، يتعرض خلالها جسم المرأة للعديد من التغيرات الناتجة عن اضطراب الهرمونات الأنثوية.

والسبب الذى يؤدى لزيادة الوزن فى تلك الفترة يرجع إلى زيادة نسبة هرمون الأنوثة، والذى يؤدى بدورة إلى احتباس كميات كبيرة من الماء فى الجسم.

وهو ما ينتج عنه زيادة ملحوظة فى الوزن، تتراوح بين واحد إلى ثلاثة كيلوجرامات.

متى ينخفض الوزن الزائد نتيجة الدورة الشهرية.

>وعن الفترة التى يبقى الجسم محتفظا فيها بتلك الزيادة، فيوضح عطية أن زيادة الوزن غالبا ما تحدث خلال الأسبوع السابق للدورة الشهرية، وتستمر حتى اليوم الأول من بداية الدورة.

ومنذ اليوم الثانى تبدأ هرمونات الأنوثة فى الانتظام إلى حد كبير، وهو ما يعمل على تخلص الجسم من كميات الماء التى خزنت به فى الفترة السابقة، ليعود الجسم إلى وضعه الطبيعى مع نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثالث للدورة الشهرية.