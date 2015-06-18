ولى ولى العهد السعودى يصل إلى روسيا فى زيارة رسمية

وصل ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا مساء الأربعاء فى زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "الزيارة تأتى بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة لدعوة الحكومة الروسية".

وكان فى استقبال سمو ولى ولى العهد لدى وصوله مطار بولكفا فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك والرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى كريك ديميترياس ورئيس الشؤون الخارجية لمدينة سانت بطرسبرج والسفير السعودى لدى روسيا عبد الرحمن بن إبراهيم الرسى .

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