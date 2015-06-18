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تجديد حبس لص "خزن" السائحين بفنادق البحر الأحمر 15 يوما

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تجديد حبس لص "خزن" السائحين بفنادق البحر الأحمر 15 يوما تجديد حبس لص "خزن" السائحين بفنادق البحر الأحمر 15 يوما
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شاب 15 يوما على خلفية اتهامه بسرقة عدد كبير من خزن نزلاء الفنادق فى البحر الأحمر .

كانت البداية بتلقى اللواء علاء السباعى، مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، بلاغات من سائحين يقيمون ببعض فنادق الغردقة ومرسى علم اتهموا فيها مجهولين بسرقة أموالهم من داخل خزن غرفهم.

وبعد إخطار اللواء مصطفى سلامة رئيس الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تشكل فريق بحث مكبر برئاسة العقيد أشرف عبد المحسن مفتش المباحث بشرطة السياحة توصلت تحرياته إلى أن مرتكب هذه الوقائع "عبد السلام.م" - 29 سنة من محافظة المنوفية وحاصل على دبلوم صنايع.

وبمداهمته تمكن العقيد علاء صابر والعقيد حسام إسماعيل والمقدم طارق مصطفى من ضبطه داخل أحد فنادق مرسى علم وبمواجهته اعترف بارتكابه الكثير من وقائع السرقة عن طريق حجز ليلة داخل الفندق الذى ينوى سرقة نزلائه وأثناء تناول السائحين للعشاء يتجه إلى عدد من الغرف الأرضية ويستخدم آلة حديدية فى فتح الباب الزجاجى المطل على البحر ويفك شفرات الخزن عن طريق برنامج بهاتفه ويسرق كل النقود ثم يغادر الفندق.

وأضاف اللص أنه ارتكب الكثير من تلك الواقع بنفس الطريقة، ويحتسى الخمور ويتنزه بأموال السرقات، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى أحد فنادق شرم الشيخ كمشرف نظافة غرف وتم فصله عقب اكتشاف سرقته غرفة نزيل.

وتحفظت القوة على بعض المبالغ "عملات مختلفة" والآلة المستخدمة فى السرقة وهاتفه، وحررت له المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة للتحقيق .

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مصر 365