ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل عاطل فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عاطلين حولا منزل أحدهما إلى ورشة لتصنيع الأسلحة، حيث تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد ورود معلومات إلى مباحث المركز تفيد قيام كلا من "علاء ش"، 30 سنة، عاطل، و"مصطفى ع"، 35 سنة، عاطل، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بمنزل الأول.

وعقب تقنيين الإجراءات وتفتيش المنزل، تم ضبط بندقيتين خرطوش وبندقية آلية بالإضافة إلى كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.