"التموين" تبدأ اليوم تعديل عمل المخابز من ٨ صباحا وحتى ١١ مساء

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس تطبيق خطة عمل الوزارة لشهر رمضان الكريم، تتضمن الاتفاق مع الشركات المنفذة للكروت الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الحادية عشر مساء، خلال أيام شهر رمضان، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

وأعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم، أن الخطة تتضمن التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام، والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82 % للمخابز البلدية المدعمة والمستودعات على كل محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال الشهر، مع تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز.

أكد وزير التموين لـ"اليوم السابع" أنه سيتم المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية واتخاذ اللازم فى حالة المخالفة، وكذلك متابعة مخابز القطاع العام لضمان توفير الخبز طوال اليوم مع الاتصال المباشر بغرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة دائمة وتكثيف الحملات الرقابية لمكافحة عيش الأرصفة للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية.

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