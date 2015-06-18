امنع الاحساس بالعطش في رمضان بهذا الغذاء حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم اهم الاغذية التي تبعد عنكم الاحساس بالعطش في رمضان الكريمخصوصا و نحن في فصل الصيف .

امنع الاحساس بالعطش في رمضان بهذا الغذاء

البطيخ الاحمر

يؤكد الخبراء أن البطيخ من الفاكهة الصيفية المفيدة في أيام الصيام حيث يغني عن عشرات الأصناف من الخضراوات واللحوم لما له من أثر ملطف على المعدة ، إضافة إلى غناه بالعديد من العناصر التي تكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات والمعادن طوال اليوم خاصة في أيام الصيف الحارة. وتشكل نسبة البروتين فيه حوالي 0.5% والدهون 0.2%، والكربوهيدرات 6.9% وتنتج عنه 21 سعرة حرارية، هذا عدا عن احتوائه على الفسفور والحديد وفيتامينات (أ، ب، ج) ، لذا فهو من أهم المشروبات والعصائر على مائدتك وفي سحورك ، وذلك نظراً لسرعة هضمه وامتصاص الجسم له وما يحتويه من مواد مرطبة للجسم والمعدة .

الموز

الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تقليل العطش .

الخيار

من المعروف أن الخيار من الخضروات الغنية بالمياه , حيث يمكن تناوله مع الزبادي على وجبة السحور .

شبكةعيونالإخبارية

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