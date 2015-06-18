الزراعة:وصول مليون و50 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية بالمحافظات

قال المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، تم وصول مليون و50 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، منذ بداية الموسم الصيفى وحتى الآن، من احتياجات المحاصيل الصيفية، بنسبة تعادل 46%، مؤكدا أنه لا توجد أزمة أسمدة الموسم الحالى، وكل الجمعيات متوافر بها السماد، مضيفا أن الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع الخاص أو العام، ملتزمة حتى الآن بتوريد حصتها لوزارة الزراعة لتلبية السوق المحلى، موضحًا أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لدى الوزارة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتلقى تقريرا يوميا عن وصول الأسمدة إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المحاصيل الصيفية بالمحافظات، مشير إلى أن الصرف يتم بناء على معاينة طبيعية على أرض الواقع لمن يزرع الأراضى فعليا وليس المالك، واتخاذ جميع الإجراءات المشددة فى أسلوب التوزيع، وتحديد الجهة التى تقوم به،حسب طلبات المزارعين فى كل منطقة، ويتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن هناك غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

كانت وزارة الزراعة،قد أصدرت منشورا لوكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بأسعار الأسمدة الجديدة، بعد رفعها آواخر العام الماضى، على أن يكون سعر التسليم للفلاح بـ100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت و95 جنيها سعر شيكارة النترات 33 % أزوت، ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الصيفية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن على أن يتم الصرف، طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة، ودون إضافة أية مصروفات إدارية على المزارعين.

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