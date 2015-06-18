عمار على حسن: قائمة "صحوة مصر" ستخوض الانتخابات فى جميع المحافظات

أكد الدكتور عمار على حسن عضو الأمانة العامة لقائمة "صحوة مصر " أن القائمة تواصل استعداداتها لانتخابات البرلمان بقوة، لافتا أن لجانها حريصة على العمل فى صمت وهذا ما جعل قائمتهم هى الوحيدة التى لم تتفتت مثل باقى القوائم بعد وقف الانتخابات البرلمانية.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع" أن القائمة تعزز مرشيحها بالمحافظات، إضافة إلى انتهائها من تشكيل القائمة الرابعة الخاصة بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، مشددا أن القائمة تعتزم خوض الانتخابات بكل محافظات الجمهورية.

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