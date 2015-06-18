اليوم.. بدء تشغيل 50 أتوبيسا لخدمة رواد الأماكن الدينية الأثرية طوال رمضان

تدفع هيئة النقل العام، اليوم الخميس، بمجموعة من الأتوبيسات لخدمة رواد المناطق الدينية بالقاهرة والتى تشتهر بإقبال المواطنين عليها خلال شهر رمضان كميادين الأزهر والحسين والسيدة زينب وجامع عمرو بن العاص، على أن تمتد مدة عمل هذه الأوتوبيسات للثانية صباحاً وربطها بأهم المواقف الكبرى بالقاهرة.

وأكد اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام لليوم السابع، أنه تم تخصيص 50 أوتوبيسا خدمة خاصة للعمل بالأماكن الدينية والتى يفضل المواطنين السهر بها مع انتهاء خطوطها بالمواقف العامة الكبرى كميادين عبد المنعم رياض وأحمد حلمى والعباسية وأثر النبى ويمتد عملها حتى الثانية صباحاً لتتزامن مع انتهاء أعمال خطوط مترو الأنفاق.