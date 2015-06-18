"صحة القاهرة": 7 نصائح لتجنب العطش برمضان أهمها الابتعاد عن المخللات

وجه الدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة 7 نصائح لتجنب العطش أثناء الصيام بشهر رمضان المبارك، حيث قال إن هناك 7 تعليمات إذا تم اتباعهم سيقلل ذلك بشكل كبير من تعب الصيام فى الصيف، وأهمها تناول الفاكهة الغنية بالسوائل، والبعد عن المخللات والحوادق والطرشى قدر الإمكان، وتناول أكثر من 8 أكواب من المياه للتغلب على مشكلة العطش خلال نهار رمضان.

وأضاف مدير مديرية الصحة بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للحامل الصائمة يجب عليها توزيع الطعام على 5 وجبات مع شرب كمية كبيرة من السوائل والبعد عن الشاى والقهوة والكافيين، كما يفضل تناول السوائل الدافئة لمرضى التهاب المعدة والقرحة المزمنة، ويجب على مرضى القلب تقليل الأملاح والدهون فى الإفطار والسحور وتناول كميات كبيرة من السوائل وتناول الأطعمة على شكل وجبات صغيرة، وأخيرا تجنب شرب المياه الغازية واستبدالها بالعصائر.