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جامعة بنى سويف: ننتظر انتهاء التحقيق حول ضبط أستاذ فى وضع مخل مع طالبة

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جامعة بنى سويف: ننتظر انتهاء التحقيق حول ضبط أستاذ فى وضع مخل مع طالبة جامعة بنى سويف: ننتظر انتهاء التحقيق حول ضبط أستاذ فى وضع مخل مع طالبة
أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف إن الجامعة لن تتخذ أى قرارات حول واقعة ضبط أستاذ جامعى مع طالبة فى وضع مخل إلا بعد أن تقوم جهات التحقيق بإجراء تحقيقات فى الواقعة، وسماع الطرفين.

وأضاف لطفى فى تصريحات صحفية أنه لا يحق له الحديث فى الأمر، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بالشئون القانونية بالجامعة، وقال: "رئيس الجامعة يحكمه لائحة المجلس الأعلى للجامعات، وقانون 105، الذى ينظم عدم اتخاذ أى قرار إلا بعد انتهاء التحقيقات".


>- ضبط أستاذ جامعى فى وضع مخل مع طالبة داخل إحدى كليات جامعة بنى سويف

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