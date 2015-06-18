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الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 39 درجة

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الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 39 درجة الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تسجل 39 درجة
تشير حالة الطقس، اليوم، إلى طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، هذا وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى القاهرة ومدن القناة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وسجلت درجات الحرارة فى

القاهرة

العظمى 39 والصغرى 24، ودرجات الحرارة فى

الإسكندرية

العظمى 38 والصغرى 22 ودرجات الحرارة فى

شرم الشيخ

العظمى 38 والصغرى 26 ودرجات الحرارة فى

أسوان

العظمى 42 والصغرى 28 درجة.
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