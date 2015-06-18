استعداداً لشهر رمضان المبارك.. أمير المدينة يوجه بتوفير أفضل الخدمات للزوار

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الإدارات الحكومية والأجهزة المعنية بخدمة المواطنين والزائرين، بتوفير أفضل الخدمات وأسرعها للمواطنين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصاً في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي حيث الفنادق وسكن الزائرين.

وبناء على توجيهات أمير المنطقة، وضعت الجهات المعنية خططا تشغيلية ونافذة منذ منتصف الشهر المنصرم، مع التركيز على خدمات رئاسة المسجد النبوي الشريف وأمانة المدينة والشؤون الصحية ومديرية المياه، وأن يكون العمل ميدانياً بعيداً عن الروتين، وعلى مدار ال 24 ساعة.

وبلغ عدد المعتمرين الواصلين إلى المملكة خمسة ملايين معتمر وزائر، منذ فتح باب العمرة والزيارة في شهر صفر الماضى، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى سبعة ملايين قبيل حلول موسم الحج.

وقال الشيخ عبدالعزيز الفالح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ل "الرياض"، إن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي تستعد لشهر رمضان المبارك من خلال إداراتها الخدمية التي تضع خططها ومقترحاتها لتوفير الخدمات لراحة المصلين والزوار على مدار الساعة، وتنفذ الخطط من خلال أكثر من خمسة آلاف موظف وموظفة، مع فرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16 ألف سجادة، وتوريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً، ليتم توفير 13 ألف حافظة من مياه زمزم الباردة داخل المسجد النبوي وسطحه، و40 خزان من المياه الباردة مع الأكواب النظيفة ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى 20 موقعا للمشارب، تضم 385 نافورة شرب في ساحات المسجد النبوي، وتزويد جميع سفر الصائمين في ساحات المسجد النبوي الشريف ب 2500 حافظة.

ولفت إلى الاستفادة من مشروعات خادم الحرمين الشريفين لتظليل ساحات المسجد النبوي، وعددها 250 مظلة لحماية المصلين والصائمين من حرارة الشمس والمطر، علاوة على تشغيل 436 مروحة رذاذ لتلطيف الجو الحار في الساحات، لينعم المصلون والمشاة بجوً لطيف، فضلاً عن تهيئة أماكن في أنحاء المسجد النبوي لطائفة من العلماء والمدرسين لإلقاء الدروس اليومية وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، في أماكن متفرقة من الحرم وفي أوقات ثابتة معلومة، منوهاً إلى أن مكتبة المسجد النبوي تستقبل روادها وتسهل وصول الكتب إليهم وإحضار ما يطلبونه وتوزع كتيبات مجاناً تشتمل على الأدعية الشرعية وآداب الزيارة، ومثل ذلك في المكتبة النسائية في قسم النساء الشرقي والغربي، فيما تكثف المكتبة الصوتية الجهد لتوزيع الأشرطة والأقراص الصوتية التي تسجل عليها الخطب والدروس التي تلقى في المسجدالنبوي.

أمانة المدينة توفر أكثر من 3400 عنصر بشري لتنفيذ أعمال للنظافة والخدمات المساندة

وأوضح أن إدارة المصاحف بمتابعة أماكن المصاحف وترتيبها أمام المصلين، وتوفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف المطبوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وترجمات معاني القرآن بعدة لغات. وأفاد أن إدارة التوجيه والإرشاد النسائي تقدم أعمالا كثيرة، منها: تنظيم دخول المصليات إلى الروضة في فترة ما بعد شروق الشمس وبعد صلاة الظهر، وفترة ما بعد صلاة العشاء من بداية شهر رمضان، ثم في العشر الأواخر تبقى الزيارة الصباحية وزيارة بعد الظهر لبدء صلاة التهجد عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، على يكون دخول الزائرات ضمن مسارات خاصة بالدخول وأخرى مخصصة للعودة إلى مصلاهن بقسم النساء بعد صلاتهن بالروضة الشريفة، من دون اختلاط بالرجال.

وأكد الشيخ الفالح ان العاملات مؤهلات للتعامل مع النساء، ولديهن القدرة على تقديم المساعدات المطلوبة للزائرات، والمحافظة على أمنهن، بالتعاون مع المراقبات في الجهات الأمنية، إذ يتولين الإبلاغ عن كل من تحاول الإساءة أو إيذاء المصليات ويسلمنها إلى الجهة المختصة بالمسجد النبوي، في حين تباشر عدد من المراقبات التأكد من توافر جميع المتطلبات والخدمات في أقسام مصلى النساء من مياه زمزم المبردة والفرش ومتابعة نظافة المسجد وجاهزية دورات المياه الخاصة بالنساء على مدار الساعة.

ووأوضح أن إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لوكالة الرئاسة، تقوم بالتوجيه والإرشاد للزوار من رجال ونساء داخل المسجد النبوي، ويسعى المراقبون فيها إلى توجيه الزوار بطريقة العبادة الصحيحة والزيارة الشرعية وتنظيم الجموع الكثيرة من الزوار الذين يرغبون السلام على الرسول وصاحبيه وتوجيههم إلى الرواق القبلي الممتد من باب السلام إلى باب البقيع، ليستمر سير هذه الجموع بشكل منظم، فإذا أدوا السلام خرجوا من باب البقيع أو من باب جبريل، مضيفاً "يقوم على هذه المهمة أعداد كبيرة من أعضاء الهيئة والمراقبين ورجال الأمن لتسهيل الحركة والتيسير على كبار السن والضعفاء وتقوم الإدارة أيضاً بالتوجيه والإرشاد في ساحات المسجد النبوي وتسهيل وصول النساء إلى المكان المخصص لهنّ".

ولفت إلى تعيين عدد من المترجمين من طلاب الكليات والدراسات العليا لمساعدة رجال الهيئة في إبلاغ النصح والتوجيه للزوار لغير الناطقين باللغة العربية، فيما يوزع قسم التوعية، المنتشرة مكاتبة في الساحات، الكتب على الزائرين حسب اللغات المتوافرة للمفقودات والقضايا اليومية.

وكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد عبدالقادر طاهر، جاهزية الأمانة والبلديات الفرعية لتقديم افضل الخدمات خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على بلدية الحرم والبلديات المجاورة للحرم من جهاته الاربع، وتكثيف الجولات الميدانية على المطاعم والأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية والأكلات الشعبية التي يطلبها المواطن والزائر قبيل غروب الشمس ليتناولها على إفطاره سواء داخل الحرم أو في المنازل ودور السكن.

وأشار إلى أن الأمانة اعتمدت هذا العام خطة النظافة خلال شهر رمضان المبارك، التي تتضمن تكثيف جهود النظافة في الأسواق العامة والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع، خصوصاً المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف التي تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين.

الشؤون الصحية متأهبة والهلال الأحمر وفر آلياته وكوادره لمواجهة الطوارئ

وكرست الخطة الطاقات البشرية والآلية المدرجة في عقد النظافة ودعمها للعمل خلال الشهر الكريم، إذ أوضح وكيل الأمانة للخدمات سلامة بن سلمان اللهيبي، أن الخطة التشغيلية المعتمدة لشهر رمضان المبارك بدأت من اول شعبان، وستستمر حتى الثامن من شهر شوال المقبل، مبيناً أنه تم دعم الخطة بزيادة أعداد العمالة والمعدات بما يسد الاحتياج المتزايد لهذه الفترة.

فيما بين مدير عام الإدارة العامة للنظافة المهندس محمد بن علي العلوي، أن عدد العاملين في خدمات النظافة الميدانية يتجاوز 3410 عمال، مع زيادة عدد المشرفين والمراقبين والسائقين، منوهاً إلى أن الدعم يشمل الآليات العاملة بأكثر من 410 آلية مختلفة، بين ضواغط كبيرة وصغيرة وقلابات ومكانس وغيرها. وقال: "سيتم توزيع العمالة والمعدات على المناطق والأحياء بحسب الخطط التشغيلية لكل بلدية، وتغطي كل مناطق التكثيف على مدار ال 24 ساعة، مع الاهتمام بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي بشكل خاص".

وأضاف أن وكالة الخدمات ستكثف أيضاً جهودها الإشرافية على مدار الساعة للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول بالتنسيق مع البلديات الفرعية.

وعمدت الشؤون الصحية إلى تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية التي حول الحرم وزيادة طواقمها الطبية وموادها الصحية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ، وخصوصاً حالات الاجهاد الحراري وضربات الشمس وهبوط سكر الدم في الساعات الأخيرة من النهار، ونشرت سيارات مجهزة لهذه الحالات في ساحات الحرم والميادين المحيطة به، بينما تتوافر سيارات الهلال الأحمر بالقرب من تجمع الزائرين وعند خروجهم من الحرم بعد أداء الصلوات المفروضة.