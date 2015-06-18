أهالي شهداء «تفجير العنود» يزورون أمير الشرقية.. ويجددون الولاء للقيادة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، السيد علي الناصر السلمان إمام مسجد العنود وأهالي الشهداء الذين قضوا في المحاولة الفاشلة لتفجير مسجد الحسين بحي العنود بالدمام.

وقدم السلمان وأهالي الشهداء، شكرهم لسموه على وقوفه إلى جانبهم وزيارتهم في موقع العزاء ومتابعة أحوالهم، رافعين شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على معاملة أبنائهم معاملة شهداء الواجب، ومنحهم نوط الشجاعة، علاوة على شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اهتمام ومتابعة سموه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعزيته لهم.

وقال السلمان: "إن الشهداء اثبتوا بطولة ودافعوا عن المصلين، ونحن جميعاً فخورون بهم وبما قدموه من تضحية وشجاعة ونشكر القيادة الحكيمة على الوقوف إلى جانبهم ومواساتهم في هذا المصاب".

فيما أكد الدكتور طاهر الأربش شقيق اثنين من الشهداء، اعتزازه بمواساة أمير المنطقة. وقال: "نشكركم على تعزيتكم ولم نشعر بأي حزن في وجودكم فقد خففتم مصابنا بمواساتكم وزيارتكم لنا ونحن من هنا نجدد ولاءنا للوطن ولقيادتنا. نحن في خدمة الوطن وإخواننا الشهداء قدموا ارواحهم فداءً له ونجدد للقيادة السمع والطاعة".

وقال أمير الشرقية، إن المصاب مصاب الجميع، مضيفاً "نحن نحزن كما تحزنون ونتألم كما تتألمون فالوطن واحد والمصاب واحد وأقول لأهالي الشهداء يجب أن تفخروا بأبنائكم فقد كانوا شهداءً للواجب وامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمعاملتهم معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة وهذا جزاؤهم في الدنيا، وعند الله لهم أجر عظيم، ويعد هذا الاهتمام من قائد مسيرتنا دليلا على حرص القيادة على أبنائها. ومن فقد ابناً أو اباً يجب أن يفخر به وبشجاعته فهو شهيد للواجب".

وأضاف: "أبناء هذه البلاد كانوا ولا يزالون هم من نعتمد عليهم وسيظلون دائماً مدافعين عن بلادهم في وجه الأعداء. وبلادنا أعطاها رب العالمين خيرات كثيرة وخير ما اعطاها الألفة والمحبة بين أبنائها فالأمن في الأوطان والصحة في الأبدان".