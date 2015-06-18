المجاهدون يصدون خمسة متسللين في الحرث

جازان - عادل الزائري

أوضح خالد عبدالله قزيز الناطق الإعلامي في فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان، أن دوريات الفرقة المساندة في فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت أمس من صد خمسة أشخاص حاولوا التسلل من الشريط الحدودي جهة قرية صلاصل غرب جبل جحفان بمحافظة الحرث أسفرت المواجهة إلى تبادل لإطلاق النار. وقال إن الدوريات أجبرتهم على التراجع، حيث هربوا إلى اتجاه الشريط الحدودي، وجرى الإبلاغ عنهم، والتعامل معهم من قبل طائرات الأباتشي وقوات حرس الحدود وبتمشيط الموقع عثر على 100 طلقة لرشاش «عيار 50».