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لجنة الانتخابات بالرياض تستعرض خطط المراكز الانتخابية

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لجنة الانتخابات بالرياض تستعرض خطط المراكز الانتخابية لجنة الانتخابات بالرياض تستعرض خطط المراكز الانتخابية
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الاجتماع استعرض الخطة الإعلامية المقترحة

    عقدت اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الرياض الثلاثاء الماضي اجتماعاً خاصاً في مقر اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة المحلية للانتخابات.

وتم خلال الاجتماع استعراض المراكز الانتخابية المعتمدة حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، وكذلك مناقشة العرض المقدم من بلديات منطقة الرياض بخصوص وضع المراكز الانتخابية في كافة محافظات المنطقة، إضافة إلى استعراض ما قامت به الخدمات النسائية في تحديد المراكز الانتخابية، والخطة الإعلامية المقترحة والخطة التدريبية، وما تم انجازه من أعمال مستقبلية.

وستواصل اللجنة المحلية بمنطقة الرياض اجتماعاتها التحضيرية قبل انطلاقة الانتخابات البلدية في السابع من شهر ذي القعدة، والتي تهدف تعزيز العملية الانتخابية والتخطيط السليم لإنجاح سير العملية الانتخابية.

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