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القوات البرية تستقبل طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية

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الرياض - واس

    أعلنت هيئة إدارة القوات البرية عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة مع دورة إدخال بيانات ومعالجة نصوص لمدة ستة أشهر.

وقالت الهيئة: إن استقبال الطلبات سيكون بمكاتب التجنيد في كل من المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والخرج والجنوبية والطائف اعتبارا من اليوم الخميس الى يوم الخميس المقبل 15/ 9/ 1436 ه.

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