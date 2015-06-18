القوات البرية تستقبل طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية

الرياض - واس

أعلنت هيئة إدارة القوات البرية عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة مع دورة إدخال بيانات ومعالجة نصوص لمدة ستة أشهر.

وقالت الهيئة: إن استقبال الطلبات سيكون بمكاتب التجنيد في كل من المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والخرج والجنوبية والطائف اعتبارا من اليوم الخميس الى يوم الخميس المقبل 15/ 9/ 1436 ه.