القوات البرية تستقبل طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت هيئة إدارة القوات البرية عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لحاملي شهادة الثانوية العامة مع دورة إدخال بيانات ومعالجة نصوص لمدة ستة أشهر.
وقالت الهيئة: إن استقبال الطلبات سيكون بمكاتب التجنيد في كل من المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والشرقية والخرج والجنوبية والطائف اعتبارا من اليوم الخميس الى يوم الخميس المقبل 15/ 9/ 1436 ه.
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