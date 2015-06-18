إنفاذاً لأمر الملك.. غداً فصل السيامي اليمني عبدالعزيز وعبدالله

امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تبنتها المملكة، وانفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام بالشعب اليمني الشقيق، قرر الفريق الطبي المختص بفصل التوائم السيامية، إجراء عملية فصل للتوأم السيامي اليمني عبدالعزيز وعبدالله يوم غد (الجمعة)، في عملية جراحية تستغرق قرابة 12 ساعة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، بمشاركة قرابة 30 مختصا من أقسام التخدير وجراحة الأطفال والمسالك البولية والعظام والتجميل والتمريض والفنيين والمساعدين.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن العملية ستكون على ثماني مراحل، إذ إن التوأم عبدالله يعاني من عيوب خلقية عدة في الرأس والقلب والكلى واليدين، ما يجعل نسبة الخطر على حياته تزيد على 90 في المئة، إضافة إلى كونه سيعاني كثيراً بعد ذلك، بسبب ضمور شديد في المخ وعيوب خلقية في القلب، وفرصته في الحياة ضعيفة.

وثمن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، راجياً للفريق الطبي التوفيق لمساعدة هذا التوأم ونجاح العملية.

وقدم والد التوأم فتحي عبدالله حسين بقية، شكره الجزيل الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الذي أمر بتسهيل وصولهم الى أرض المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن الشقيق، مبديا امتنانه على ما تقدمه المملكة من اعمال انسانية تجاه الشعب اليمني، ومقدما شكره إلى الدكتور عبدالله الربيعة والفريق الطبي على الاهتمام والمتابعة التي وجدها التوأم منذ ان كانوا باليمن وحتى نقلهم الى المملكة.

وأكد انه مطمئن لوجود اطفاله في المملكة، بسبب السمعة الطبية الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها وخصوصا في عمليات فصل التوائم السيامية، مثنيا في ختام حديثه على التسهيلات التي وجدتها اسرته منذ وﻻدة التوأم في ظهران الجنوب وانتقالهم بعد ذلك الى مدينة الملك فهد الطبية وانتهاء بوجودهم حاليا في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

يذكر أن التوأم وصلا للمملكة منذ اكثر من 15 شهراً، وأجريت لهما العديد من الفحوصات والعلاجات بمدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، واوضحت الفحوصات ان التوأم يشتركان في أسفل منطقة الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويمتلك التوأم عبدالعزيز طرفا علويا به تشوهات وتعد هذه العملية ال 37 ضمن برنامج التوائم السيامية للمملكة.