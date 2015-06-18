رئيس السودان يصدر مراسيم جمهورية بتعيين وزير للتعاون الدولى و 8 وزراء دولة

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، مرسوما جمهوريا مساء اليوم الأربعاء بتعيين الدكتور كمال الدين حسن على، وزيرا للتعاون الدولى.

كما أصدر الرئيس السودانى مرسوما جمهوريا بتعيين ثمانية وزراء دولة بحكومة الخرطوم هم:

>تهانى على محمد تور الدبة وزير دولة بوزارة العدل، ومجدى حسن محمد يسن وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، ويعقوب محمد الطيب إبراهيم وزير دولة بوزارة الزراعة والغابات، ومحمود عبد الرحمن محمد وزير دولة بوزارة النفط و الغاز، وحسين إبراهيم يوسف الهندى وزير دولة بوزارة التعاون الدولى، وعثمان أحمد فضل واش وزير دولة بوزارة التعاون الدولى، وسيد هارون عمر أحمد وزير دولة بوزارة الثقافة، وآمنة محمد صالح ضرار وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية.

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