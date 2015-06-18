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اختبار جديد يكشف عن الإصابة بقصور القلب من خلال التنفس

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اختبار جديد يكشف عن الإصابة بقصور القلب من خلال التنفس اختبار جديد يكشف عن الإصابة بقصور القلب من خلال التنفس
كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن نتائج جديدة بشأن مرض قصور القلب أو فشل عضلة القلب، والذى يصيب أكثر من 23 مليون شخصا حول العالم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها فريق من الباحثين وأطباء القلب بمركز كليفلاند كلينيك فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تطوير اختبار جديد ليكشف عن الأشخاص المصابين بقصور القلب عن طريق التنفس.

وتابعت الدراسة التى شملت 41 شخصا أن الاختبار الجديد يتعرف على وجود بعض المواد التى تخرج مع زفير الشخص ليؤكد إصابته بقصور القلب، وتعرف هذه المواد باسم "المواد العضوية المتطايرة VOC".

المثير أيضاً أن نتائج هذا الاختبار تظهر سريعاً، وكما أن يتميز بدقة عالية تصل إلى 85%، وذلك حسبما أكد الباحثون.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American College of Cardiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.

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