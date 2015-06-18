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اليوم.. الأمور المستعجلة تنظر دعوى تطالب بحظر حركة البداية

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اليوم.. الأمور المستعجلة تنظر دعوى تطالب بحظر حركة البداية اليوم.. الأمور المستعجلة تنظر دعوى تطالب بحظر حركة البداية
تنظر، اليوم الخميس، محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الدعوى التى تطالب بحظر حركة "البداية" داخل الأراضى المصرية ومصادرة مقراتها وممتلكاتها.

وقال مقدم دعوى المحامى أشرف فرحات إن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح "فرحات" أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة البداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شعار "السكوت لم يكن ممكنًا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين، وتدرجت فى سقف مطالبها حتى وصلت لإعلان مطلب إسقاط النظام.

واعتبر فى دعواه، أن الهدف من تأسيس "البداية" هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل ، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.

واختصمت الدعوى كلا من: عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والنائب العام المستشار هشام بركات.

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مصر 365

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