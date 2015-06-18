اليوم.. محاكمة محامى وموظف لتبادلهما السب والقذف

تنظر اليوم، محكمة جنح روض الفرج، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، تأجيل محاكمة كل من محام، وموظف عام بمحكمة زنانيرى، على خلفية اتهام كل منهما بالتعدى على الآخر بالسب والقذف داخل محكمة زنانيرى.

وقالت التحقيقات إنه فى غضون 28 فبراير، حدث خلاف بين "عمر.م"، محام تحت التدريب، و"ماجد.أ"، قلم نسخ الأحكام بمحكمة زنانيرى، وذلك بسبب طلب المحامى من الموظف استخراج إحدى الأوراق الرسمية، إلا أن الموظف تأخر عن القيام بشئونه نتيجة ندبه من قبل نيابة جنوب القاهرة.

وأضافت التحقيقات أن كلاهما تعدى على الآخر بالسب والقذف، ثم نشبت بينهما مشاجرة بالأيدى، تعرض خلالها الموظف لبعض الكدمات والإصابات السطحية فى الوجه والرأس، حسبما ذكر تقرير الطب الشرعى، الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل المحكمة، فقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بتهدئة الأوضاع بين المتهمين قبل تدخل وتضامن المحامين وموظفى المحكمة كل منهم إلى بنى مهنته.