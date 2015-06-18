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دراسة أسترالية: الإفراط فى ممارسة الرياضة قد يسبب تسمم الدم

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دراسة أسترالية: الإفراط فى ممارسة الرياضة قد يسبب تسمم الدم دراسة أسترالية: الإفراط فى ممارسة الرياضة قد يسبب تسمم الدم
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن أضرار الإفراط فى ممارسة الرياضة، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة موناش الاسترالية.

وأشارت الدراسة أن الاشتراك فى الماراثونات التى تستغرق وقتاً طويلاً للغاية والإفراط فى ممارسة الأنشطة البدنية له أضرار خطيرة للغاية، ويرفع فرص الإصابة بتسمم الدم.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن التمارين العنيفة وعالية الشدة تتسبب فى تسرب البكتيريا من جدار المعدة إلى داخل مجرى الدم، وهو ما قد يؤدى إلى إصابة الشخص بعدوى خطيرة تشبه إلى حد كبير تسمم الدم .

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن الخضوع لبرامج تدريبية احترافية قبل الاشتراك فى الماراثونات يساهم على النقيض تماماً فى تعزيز الجهاز المناعى ويحد من الالتهابات ويمنع تسمم الدم، بينما يتعرض لهذه المخاطر الأشخاص غير اللائقين رياضياً والذين لا يخضعون لأية برامج تدريبية متخصصة.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر يونيو الجارى.

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