انقطاع الكهرباء بقرية بالشرقية منذ 4 ساعات حتى الآن

أعرب أهالى قرى كفر النجار التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير بمحافظة الرحمانية عن استيائهم الشديد جراء انقطاع التيار الكهربائى منذ أذان عشاء يوم الأربعاء.

وقال رمضان زقزوق من أهالى القرية إن الليلة هى أول ليالى شهر رمضان المبارك، وتفاجأ الأهالى بانقطاع التيار الكهربى وانتظرنا كثيرا لأطلاقه دون جدوى، وحاولنا مخاطبة المسئولين عن الكهرباء بالمركز ولم يعيرنا أحد اهتماما.

وأضاف أحمد يوسف من الأهالى أن الأهالى يريدون أن يجهزوا سحورهم ولم يستطيعوا عمل شىء فى ظل الظلام الدامس الذى ما زال يعم القرية دون أى اهتمام من المسئولين.

وطالب الجميع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بسرعة إطلاق التيار كى يستطيع الأهالى تجهيز السحور، خاصة أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك.