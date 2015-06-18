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رسميا .. أستون فيلا يضم ميكا ريتشاردز مجانا

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رسميا .. أستون فيلا يضم ميكا ريتشاردز مجانا رسميا .. أستون فيلا يضم ميكا ريتشاردز مجانا

أعلن أستون فيلا يوم الأربعاء رسميا عن ضم اللاعب الإنجليزي ميكا ريتشاردز في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لأربع سنوات.

ولم يجدد مانشستر سيتي تعاقده مع ريتشاردز بعدما خرج من حسابات المدرب مانويل بيلليجريني نهائيا حيث تمت إعارته الموسم المنقصي إلى فيورنتينا.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 12 مباراة طوال الموسم المنصرم مع الفيولا في كل البطولات، ليقرر في النهاية العودة إلى إنجلترا والانضمام لأستون فيلا مجانا.

وأعرب تيم شيروود المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته بالتعاقد مع ريتشاردز قائلا:"أنا واثق من أنه سوف يثبت إنه صفقة ناجحة بالنسبة للنادي في الموسم المقبل".

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فيديو اليوم السابع