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يوفنتوس: بوجبا لا يريد الرحيل وهو ليس متاحا في السوق

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يوفنتوس: بوجبا لا يريد الرحيل وهو ليس متاحا في السوق يوفنتوس: بوجبا لا يريد الرحيل وهو ليس متاحا في السوق

أكد جوسيبي ماروتا مدير نادي يوفنتوس الإيطالي أن الإيطالي بول بوجبا لاعب وسط الفريق لا يريد الرحيل هذا الصيف عن الفريق مشيرا إلى إمكانية بقاء اللاعب لعام أخر مع السيدة العجوز.

ويرتبط بوجبا بالرحيل عن يوفنتوس خلال موسم الانتقالات المقبل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ماروتا لشبكة ESPN "العديد من الأندية استفسرت حول ضم بوجبا لكننا لم نتفاوض مع أحد لأننا نعتبره لاعب مهم في مشروعنا".

وأضاف "اللاعب ليس متاحا في السوق طالما أنه لم يقل أنه يريد الرحيل، رغبة اللاعب تحسم كل شيء في كرة القدم وبوجبا أحد هؤلاء اللاعبين".

وتابع "أكرر نحن لا نريد بيع بوجبا وهو أخبرنا اليوم أنه لا يريد الرحيل، لو أظهر في المستقبل أنه يريد الرحيل يجب أن نسانده ونحمي حقوقنا المالية".

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فيديو اليوم السابع