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روبن: شعرت بالموت للحظات بعد إصابتي

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روبن: شعرت بالموت للحظات بعد إصابتي روبن: شعرت بالموت للحظات بعد إصابتي

"عند إصابتي عرفت أن هناك شيئا ما غير جيد حدث، وللحظات شعرت بالموت" هكذا تحدث جناح بايرن ميونيخ آريين روبن عن إصابته التي حرمته من إكمال الموسم رفقة الفريق البافاري.

وكان روبن قد أصيب في عضلات البطن وعندما عاد للمشاركة أمام بروسيا دورتموند في نصف نهائي كأس ألمانيا تعرض لإصابة أخرى ولكن بتمزق في عضلة السمانة.

غياب روبن بالإضافة لفرانك ريبري والعديد من لاعبي الفريق البافاري أثر على مستواه حيث جاءت تلك الإصابات قبل ملاقاة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث روبن عن تلك اللحظات قائلا:"عندما سقطت عرفت أن هناك شيئا ما غير جيد، كنت أشعر بالوحدة، شعرت بالموت للحظات، لقد دمرت آنذاك".

وعن أن لولا إصابته لكانت ساعدت الفريق في تحقيق نتائج أكثر إيجابية، أجاب"بالطبع سماع ذلك الحديث أمرا جيدا بالنسبة إلي".

واستدرك"لكن كنت أفضل أن أكون متواجدا مع زملائي من أجل مساعدتهم حتى لو كنا سنتعرض للهزيمة، بدلا من القول إنهم افتقدوا وجودي في الملعب".

وأتم"في النهاية أود أن أقول إنني سأعود الموسم المقبل بشكل أقوى".

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فيديو اليوم السابع