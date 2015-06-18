ليستر يفسخ عقود 3 لاعبين بسبب فيديو إباحي عنصري

استغنى فريق ليستر سيتي الإنجليزي عن 3 لاعبين من ضمنهم جيمس بيرسون نجل المدير الفني للفريق بسبب ظهورهم في فيديو إباحي وجهوا فيه ألفاظ عنصرية تجاه فتاة تايلندية.

وكان فريق ليستر سيتي يقوم بجولة في تايلاند بلد مالكه الملياردير فيتشاي راكسرياكسوم.

وظهر الثلاثي في فيديو إباحي تم تداوله عبر الإنترنت مع فتاتين محليتين من تايلاند تلفظوا فيه اللاعبين الثلاثة بعبارات عنصرية تجاه الفتاتين.

وبعد أيام من انتشار الفيديو أصدر فريق ليستر سيتي بيانا اليوم أعلن فيه عن رحيل الثلاثي جيمس بيرسون نجل المدير الفني للفريق نيجل بيرسون وكذلك توم هوبر وأدم سميث بعد أن تم فسخ عقودهم.

وكان اللاعبون قد اعتذروا عما بدر منهم خلال الفيديو في وقت سابق لكن النادي أصدر قرارا صارما بفسخ عقودهم.